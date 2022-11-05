ING Türkiye, 2022 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

ING Türkiye, 2022 yılı üçüncü çeyrek dönem konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde konsolide aktif toplamı 110 milyar TL olan ING Türkiye'nin konsolide sermaye yeterlilik oranı da yüzde 17.6 seviyesinde gerçekleşti ve vergi öncesi kârı ise 2.9 milyar TL oldu. 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla toplam özkaynakları 12.9 milyar TL olan ve toplam mevduatları 69.4 milyar TL'ye ulaşan bankanın ülke ekonomisine sağladığı kredi desteği de 66.8 milyar TL'si nakdî olmak üzere, toplam 75.8 milyar TL olarak gerçekleşti.

"Reel sektörün ve ülke ekonomisinin gelişimini desteklemeyi sürdürdük"

2022 yılının ilk 9 aylık dönemini değerlendiren ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin öne çıktığı, küresel enflasyonun etkilerinin devam ettiği bu dönemde, müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın yanında olarak reel sektörün ve ülke ekonomisinin gelişimini desteklemeyi sürdürdük. Dijital liderlik hedefiyle ilerleyen bir kurum olarak, yenilikçi dijital çözümlerimizle müşterilerimizin dijitalleşme yolculuklarına da katkıda bulunmaya devam ettik. Güçlü sermaye yapımızla, finansal tablolarımızda da sağlam performans sergiledik. Bu doğrultuda bir önceki yıla göre aktif büyüklüğümüzde yüzde 24, mevduatta ise yüzde 32 artış sağladığımız bu dönemde, ülke ekonomimiz için sağladığımız kredi desteğini yüzde 20 oranında artırdık. Kur Korumalı Mevduat, bu dönemde öne çıkan ürünlerimizden biri oldu. Bu çeyrek özelinde bireysel kur korumalı hesaplarda yüzde 41 artış gerçekleşti ve kasım ayı itibariyle Cebimdeki Danışman üzerinden açılan kur korumalı hesaplar ile 4.2 milyar TL hacim oluşturuldu” dedi.

Zahmetsiz bankacılık anlayışı ile yenilikçi çözümler geliştirdiklerini aktaran Gökgöz; “Bu dönemde sektörde önemli uygulamaları hayata geçirmeye devam ettik ve taksitleri kalıpların dışına çıkaran ING Taksitle adındaki yeni hizmetimizi müşterilerimize sunduk. Bu yeni nesil ödeme sistemi sayesinde müşterilerimiz kredi kartı kullanmadan ve nakitten harcamadan, anlaşmalı mağazalardan yapacakları alışverişleri 36 aya varan taksit imkanı ile ödeyebiliyor. Yeni ödeme sistemimiz ile kredi kartı taksitlendirmesine ve POS kullanımına yeni bir alternatif sunarak hem tüketiciler için hem de mağazalar için avantajlar sağlıyoruz. ING Taksitle ile tüketicilere alışveriş ödemelerinde 36 aya varan taksit olanağı sağlayarak perakende ticareti desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar ING Mobil'de yer alan Cebimdeki Danışman üzerinden görüntülü görüşme yaparak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) başvurma ve katılım sağlayabiliyor. Kullanıcılar, mobil uygulama üzerinden canlı danışman yardımıyla BES ile ilgili sorularına detaylı yanıtlar alabiliyor ve BES'e başvurabiliyor.

ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ile gerçekleştirilen ödüllü Dijital Öğretmenler projesi, yeni eğitim döneminde Türkiye çapında 81 ile açıldı. Bugüne kadar 4 dönem boyunca toplam 4 bin öğretmene ulaşılan Dijital Öğretmenler projesi ile ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin yüz yüze ve uzaktan eğitimde yararlanabilecekleri dijital okuryazarlık becerilerini edinmeleri ve bu becerileri öğrencilerine aktarmaları hedefleniyor.

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