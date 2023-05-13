ING Türkiye 2023 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

ING Türkiye, 2023 yılı ilk çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde konsolide aktif toplamı 118,4 milyar TL olan ING Türkiye'nin sermaye yeterlilik oranı da yüzde 17 seviyesinde gerçekleşti ve dönem net kârı ise 536,7 milyon TL oldu. 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla toplam özkaynakları 13,8 milyar TL olan ve toplam mevduatları 78,7 milyar TL'ye ulaşan ING Türkiye'nin ekonomiye sağladığı kredi desteği de 74,6 milyar TL'si nakdi olmak üzere, toplam 85,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

“Büyük bir deprem felaketi yaşadık, bu zorlu ortamda ülkemize destek vermeyi önceliklendirdik”

Yılın ilk çeyreğini değerlendiren ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Bu dönemde ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. Yaşadığımız deprem felaketinden ve kayıplardan dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. ING ailesi olarak biz de bu felakette 5 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Çalışma arkadaşlarımızın anılarını her daim yaşatacağız. Böylesine zorlu bir ortamda biz de müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza destek olmak ve ülke gelişimine katkıda bulunmak için çalışmaya devam ettik” dedi.

“Deprem bölgesinin yeniden kalkınması için destek vermeyi sürdüreceğiz”

Banka olarak depremin ilk anından itibaren tüm imkânlarını seferber ederek bölgeye destek olduklarını aktaran Gökgöz, “10 yıl önce bölgedeki insan kaynağı potansiyeline inanarak Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi'mizi kurduk. O günden bu yana hep güçlü bir varlığımız olan bölgenin eskisinden de güçlü bir şekilde yeniden ayağa kalkması için çalışmaya devam edeceğiz. Ayni yardımlarımızın yanı sıra bölgenin yeniden kalkınması için uzun vadeli projeleri hayata geçirmeye odaklanıyoruz. Global ING topluluğu hem depremin ardından acil ihtiyaçların karşılanması hem de bölgenin kalkınmasına yardımcı olmasını hedeflediğimiz toplumsal yatırımlar için 7,5 milyon eurodan büyük bir bağış fonu oluşturdu. Bu kapsamda, Kahramanmaraş'ta barınma ihtiyacına destek olmak amacıyla AFAD'a konteyner bağışı gerçekleştirdik. Ayrıca, ING Türkiye olarak, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği tarafından Onikişubat Belediyesi iş birliği ile Kahramanmaraş EXPO alanında kurulan Lale Eğitim ve Yaşam Merkezi'nin de ana sponsoru olduk. Bu merkez, 6 binden fazla kişinin yaşadığı konteyner kentin bulunduğu EXPO alanında yaşayan çocuklara ve kadınlara dinlenme ortamı ve gençlere eğitim desteği sunacak” dedi.

“Çocuklarımıza umutlu yarınların yolunu çizmeye devam edeceğiz”

Toplumsal yatırımlarda öncelikleri arasında yer alan eğitimi de depremzedeler odağında desteklemeyi önceliklendirdiklerini belirten Gökgöz sözlerine şöyle devam etti: “Mühendislik fakültesinde okuyan başarılı kadın öğrencilere burs olanağı sağladığımız ve Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle oluşturduğumuz Türk Eğitim Vakfı - ING Eşit Gelecek Burs Fonu mevcut desteğimizi iki katına çıkararak deprem bölgelerindeki kadın üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarını da üstlenmeye başladık. Ayrıca, ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ile yürütülen ve öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerileri kazanmalarını destekleyen Dijital Öğretmenler projemizde, başvurularda deprem bölgesinde yer alan ve depremden etkilenen öğretmenlerimize öncelik verdik. Bu süreçte geleceğimiz olan çocuklarımızın yanında olmaya da odaklandık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen çocuklara yönelik düzenlediğimiz anlamlı bir etkinlik ile kutladık. Bu etkinlikte Habitat Derneği iş birliğiyle, çocuklarımız hem eğitici içeriklerle dijital becerilerini geliştirdi hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Yaralarımızı birlikte sarmaya ve çocuklarımıza umutlu yarınların yolunu çizmeye devam edeceğiz.”

TBF'nin Hatay'daki Basketköy projesine ING Türkiye sponsor olarak destek verdi

ING Türkiye, deprem bölgesinde hayatın her alanında eskiye dönüş olması için gerçekleşen çalışmalara destek veriyor. Bu kapsamda ING Türkiye, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) öncülüğünde Hatay'ın Belen ilçesinde depremzedeler için kurulan 100 konteynerlik “Basketköy”e sponsor olarak destek verdi. “Basketköy”de barınma ihtiyacının yanı sıra psikolog, doktor ve eğitimcilerle depremzedeler için rehabilitasyon çalışmaları geliştiriliyor. “Basketköy”de çocuklar ve gençler için oluşturulan alanlarda, sosyal ve sportif organizasyonlar yapılıyor.

ING Türkiye ve Fitch ile düzenlenen ortak etkinlikte sürdürülebilir finansmanın geleceği konuşuldu

Depremin yaralarını sarmak için destek vermeye devam eden banka, sürdürülebilirlik alanında farkındalığın artırılması için de çalışmalarını sürdürdü. “Sürdürülebilirlik işimizin kalbinde” sloganıyla ilerleyen banka, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ile sürdürülebilir finansmanın geleceği ve ESG derecelendirme üzerine ortak bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe farklı sektörlerden geniş çaplı katılım sağlandı.

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