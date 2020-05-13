ING Türkiye ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Sürdürülebilir bankacılık anlayışıyla müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, 2020 yılı ilk çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde konsolide aktif toplamı 65.7 milyar TL olan ING Türkiye'nin sermaye yeterlilik oranı da yüzde 24.09 seviyesine ulaştı. İlk üç ayda toplam özkaynakları 8.9 milyar TL, mevduatları ise 39.2 milyar TL olan ING Türkiye'nin, ekonomiye sağladığı kredi desteği de 43.8 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 53.1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Koronavirüsle mücadelede hızlı adımlar

Banka bu dönemde ortaya çıkan koronavirüs salgınının etkilerini sınırlandırmak için çalışanları, müşterileri ve toplum için uygulamaları hızla hayata geçirdi. Yapılan açıklamaya göre çalışanlarının sağlığını korumaya yönelik insan kaynakları uygulamalarını devreye alan banka, uzaktan çalışma yapabilecek tüm ekiplerin evden çalışmasını mümkün kılacak düzenlemeleri yaptı, şubelerde ise çalışma saatlerini kısıtlayarak dönüşümlü çalışma modeline geçti.

Müşteri tarafında bireysel ve tüzel müşterilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalar devreye alındı. Bireysel müşterilerine ihtiyaç, taşıt, konut kredisi taksitleri ve kredi kartı ekstre ödemelerini üç ay erteleme imkânı veren banka, kredisini geri ödeme hususunda zorluk yaşayan KOBİ ve ticari müşterilerine de destek oldu. Banka ayrıca, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL, koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına aktarılmak üzere Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) ise 1.7 milyon TL bağışlayarak, salgınla mücadele kapsamında sağladığı desteğin miktarını 6.7 milyon TL'ye ulaştırdı.

Müşteriler ile iletişimin yüzde 80'i mobilden gerçekleşti

Bu dönemde daha çok önem kazanan dijital bankacılık alanındaki yenilikçi adımlarını da sürdüren bankanın müşterileri ile iletişimlerinin yüzde 80'i mobil bankacılık üzerinden gerçekleşti, şube dışı kanallar olarak bakıldığında ise bu oran yüzde 96.5'e yükseldi. Dijital kanalları kullanan toplam aktif müşteriler içindeki mobil bankacılık müşteri payı yüzde 97'ye yükselirken, sadece yazışarak finansal işlemlerin yapılabildiği ve soruların yanıtlandığı akıllı bankacılık robotu INGo aracılığıyla da 4 milyon mesajlaşma gerçekleştirildi.

Yeşil Kredi'de bir ilk

Türkiye'de Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ni uygulamayı taahhüt eden ilk altı banka arasında yer alan ING Türkiye, sürdürülebilir finansman konusunda çalışmalarına 2020 yılının ilk çeyreğinde de devam etti. Turkcell'e beş yıl vadeli, 50 milyon Euro tutarında Yeşil Kredi temin eden banka, böylece, sürdürülebilirlik kapsamında Türkiye'nin en uzun ortalama vadeli kurumsal Yeşil Kredisi'ne imza attı.