ING Türkiye ve Hepsiburada iş birliğine gittiq

ING Türkiye ve Hepsiburada, satıcılara avantajlar sunan Hepsipartner İş Ortağım platformu kapsamında iş birliği gerçekleştirdi. Bu doğrultuda ING, Hepsipartner İş Ortağım platformunda yer alan satıcılara, işlerini büyütmelerine katkıda bulunmak ve işletmelerini geleceğe taşımalarını sağlamak amacıyla özel ekstra avantajlar sunuyor. ING KOBİ Dijital dünyası ile Hepsiburada satıcıları ING'nin tamamen dijital, esnek ve farklı avantajlarla dolu ürünlerinden yararlanarak ticarette güçleniyor. Ayrıca işletmeler, iş yerlerinden ayrılmadan ve şubeye gitmeden dijital kanallar üzerinden uzaktan ING müşterisi olarak zamandan tasarruf sağlayabiliyor ve anında ING fırsatlarından yararlanabiliyor.

Satıcılar, ING KOBİ Anında Kredi ile nakit ihtiyaçlarını karşılamak için 7 gün 24 saat, evrak teslimi için şubeye gitmeden, bankanın mobil uygulamasından veya Internet bankacılığından kolay bir şekilde kredi başvurusunda bulunabiliyor ve 60 aya varan vade seçeneği ile özel oranlı KOBİ Anında Kredi kullanma avantajından yararlanabiliyor.

Öcal Ağar: “Zahmetsiz bankacılık anlayışımızla inovatif çözümler geliştirerek pazarı dönüştürmeye devam ediyoruz”

Türkiye'nin lider dijital kurumu olma hedefiyle ilerlediklerini belirten ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, “Dijitalleşmede öncü bankalardan biri olan ING olarak, zahmetsiz bankacılık anlayışımız doğrultusunda, inovatif ürün ve hizmetler geliştirerek pazarı dönüştürmeye devam ediyoruz. Şubelere de kalıplara da sığmayan bankacılık anlayışımızla müşterilerimize kalıpların dışında hayatın içinde çözümler sunuyoruz. ING KOBİ Dijital ile işletme sahiplerine sadece dijital kanallarımız üzerinden sunduğumuz ürün ve fırsatları barındıran avantajlı bir dünya sağlıyoruz. Ayrıca, şahıs işletmelerine işlerinin başından ayrılmadan uçtan uca dijital bir deneyim yaşatarak ING'li olma imkanı sunuyoruz. Dijital, esnek ve farklı avantajlarla dolu ürünlerimizle müşterilerimizi desteklemeyi ve finansal kaynaklara erişimlerine katkı sağlamayı ülke ekonomisinin gelişimi açısından oldukça önemli buluyoruz. Bu kapsamda, Hepsiburada ile iş birliği gerçekleştirmekten ve Hepsiburada satıcılarına özel avantajlar sunarak işlerini geleceğe taşımalarına katkı sağlamaktan dolayı ayrıca mutluyuz. İşletmelere desteğimizi kesintisiz olarak sürdürmek ve finansal olarak onların yanında olmak için çalışmaya ve yenilikçi ürünlerimizle müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Murat Büyümez: “Paydaşlarımıza desteğe, onlarla büyümeye devam ediyoruz”

ING Türkiye ile yeni iş birliklerinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Hepsiburada CCO'su Murat Büyümez de konuya ilişkin şunları söyledi: “Kurulduğumuz günden bu yana başta kadın girişimcilerimiz olmak üzere tüm Hepsiburada paydaşlarına verdiğimiz desteklere, ING gibi güçlü bir bankayı daha eklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. KOBİ'lerle, tüm paydaşlarımızla birlikte büyüme hedefinde taviz vermeden yürüyen Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak, içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemin paydaşlarımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek ve onlara destek olmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda, paydaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıp verimlilik ve karlılıklarını artırmalarına yardımcı olduğumuz Hepsipartner İş Ortağım platformumuz, ING'nin sunduğu son derece uygun yeni avantajlarla daha da güçlendi. Hepsiburada olarak, bugüne kadar hayata geçirdiğimiz birçok yeni iş birliği ve yatırımla, ekonomide kaldıraç görevi üstlenmeyi, paydaşlarımıza her alanda destek vermeyi sürdürdük. Bu desteğin son halkası olan ING ile iş birliğimiz de bu dönemde paydaşlarımız üzerindeki finansal baskıları en aza indirmeyi, onlara nefes aldırmayı amaçlıyor. Hepsiburada olarak, önümüzdeki dönemde de tüm imkanlarımızı seferber ederek, yeni iş birlikleri ile paydaşlarımıza destek olmayı, güçlerine güç katmayı, onlarla birlikte büyümeyi sürdüreceğiz.”