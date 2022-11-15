ING Türkiye'de üst düzey atama gerçekleşti. Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevine 15 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye bankacılık sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip Tuğçe Bora Kılıç atandı. Kılıç'ın, ING'nin dijitalleşme stratejisi ve müşteri deneyimi hedefi doğrultusundaki operasyonel çalışmalarına liderlik edeceği belirtildi.

Atama ile ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Dijitalleşmeyi ve müşteri deneyimini stratejisinin merkezine alan bir kurum olarak, Türkiye bankacılık sektöründe önemli rollerde deneyimi bulunan değerli bir ismin ING Türkiye ailesine katılmasından ve bu kritik göreve atanmasından dolayı mutluyuz. Tuğçe Bora Kılıç'ın deneyimi ve liderliğiyle, Türkiye'nin lider dijital kurumu olma hedefimiz doğrultusunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

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