ING Türkiye'de üst düzey atama gerçekleştirildi. Buna göre İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde atanan isim Meltem Kalender Öztürk oldu. İnsan Kaynakları alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Meltem Kalender Öztürk, çalışan deneyimi ve yüksek performanslı takımlar oluşturmak konusundaki uzmanlığı ile ING Türkiye çatısı altında inovatif, yenilikçi ve öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atmaya devam edecek.

Meltem Kalender Öztürk kimdir?

1996 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Meltem Kalender Öztürk, kariyerine Logo Business Solutions ve Işıklar Holding'te insan kaynakları yönetimi alanında görev alarak başladı. 1998-2014 yılları arasında Turkcell İnsan Kaynakları bünyesinde farklı birçok sorumluluk üstlenen Kalender Öztürk, 2011-2014 yılları arasında Turkcell Grup İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2014-2017 yılları arasında Sütaş Grup İnsan Kaynakları Başkanı olarak çalışan Kalender Öztürk daha sonra kurumsal hayata bir süre ara vererek 1 yıl Los Angeles'ta yaşadı. Bu süreci kendisi için yenilenme, öğrenme ve keşif dönemi olarak tanımlayan Meltem Kalender Öztürk, ABD'de başladığı insan kaynakları danışmanlığına Türkiye'ye döndükten sonra da devam etti ve hizmet verdiği kurumlar arasında ING Türkiye de yer aldı.