ING Türkiye'den 10 Kasım'a özel Atatürk'ü anma filmi

ING Türkiye, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında ‘Sonsuz Nöbet' mesajıyla özel bir film yayınladı. Türkiye'nin dört bir yanından insanların temsil edildiği filmde, adı, yaşı, mesleği ne olursa olsun herkesin Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa intikaliyle birlikte üstlendiği vazife ve gösterdiği bağlılık duygusal karelerle ekranlara yansıdı. Atatürk'ün emanet ettiği fikirlerin ve eserlerin nöbetini tutanları ekrana taşıyan ve “Gözlerini kapattığın an başladı mesaimiz. Fikirlerinin nöbetçisi olmak, en kıymetli vazifemiz” mesajıyla yayınlanan filmde, Atatürk sonsuz özlem ve minnetle anıldı.

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