ING Türkiye'den nakit maaş promosyonu duyurusu

Müşterilerinin iş ve özel yaşamlarında her zaman bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı hedefleyen ING Türkiye, emekli müşterilerine sunduğu promosyon tutarını yükseltti. Bankadan yapılan açıklamaya göre emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, maaş tutarına göre 7 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanabiliyor. Emekliler ayrıca, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda 1.250 TL'ye varan ek promosyon hakkı elde ediyor. Böylelikle emekliler toplamda 8 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor.

Emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 1.500 TL'ye kadar ise 4.650 TL, 1.500 TL - 2.500 TL arası ise 5.800 TL ve 2.500 TL ve üzeri ise 7.000 ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri de ING'nin promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. Bankanın kampanyasından 5 Ağustos 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanabiliyor.

Maaşını ING'ye taşımak isteyen emekliler, taşıma işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan e-devlet üzerinden ya da nüfus cüzdanlarıyla ING şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Yeni emekli olanlar ise bağlı olduğu kurumlarda banka tercihini ING olarak belirterek maaş müşterisi olabiliyor.