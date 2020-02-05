ING Türkiye'den online alışverişte taksitle ödeme seçeneği

ING Türkiye, online alışverişlerde müşterilerinin zahmetsizce taksitle ödeme seçeneği için online kredi kullanabilmesini sağlayan bir platform geliştirdi. ING Alışverişçi adı verilen bu yeni platform sayesinde ING Türkiye'nin işbirliği yaptığı online mağazalardan alışveriş yapan tüketiciler, ihtiyaç duyduklarında kolayca ve anında kredi kullanma imkanına kavuşacaklar. E-ticaret siteleriyle entegre çalışan kredili ödeme platformu ING Alışverişçi, ilk olarak teknosa.com işbirliği ile tüketicilerle buluşacak ve platformdan alışveriş yapan müşterilere ING Alışverişçi'den tek tıkla tüketici elektroniği harcamaları için kredi alma imkanı sunulacak.

ING Alışverişçi ile 500 TL ve 15 bin TL arasındaki tüm elektronik harcamaları için belirlenen kategorilere göre 60 aya varan taksit imkanı sunuyor. Bu projenin en önemli özelliğinin ING Alışverişçi'den ING müşterisi olmayanların da yararlanabiliyor olduğu belirtildi.

"ING Alışverişçi, dijitalleşme vizyonumuzla hayata geçirdiğimiz bir proje"

ING Türkiye'nin kendisini bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olarak tanımladığını hatırlatan ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, müşteriler için en yeni uygulamaları dijitalleşme vizyonuyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Alper Gökgöz, şöyle konuştu: "İnovasyonu mükemmel müşteri deneyimi hedefine yönelik bir araç olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayışla geliştirdiğimiz ING Alışverişçi, dijitalleşme vizyonumuzu yansıtan yeni bir proje olarak öne çıkıyor. Mükemmel müşteri deneyimi için sürekli yatırım yapan bir banka olarak gelişen teknolojilerle dijitalleşmenin sunduğu yeni fırsatları müşterilerimiz için fark oluşturacak uygulamalara dönüştürmeye devam edeceğiz."