ING'de adres tanımlama ile IBAN olmadan kolay para transferi

Müşterilerine her zaman, her yerden kolay ve zahmetsiz finansal çözümler sunma hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 2021 yılı Ocak ayı içinde kullanımını başlatacağı ‘Kolay Adres Tanımlama' için altyapı hazırlıklarını tamamladı. Buna göre IBAN'larını; TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, yabancı kimlik numarası, pasaport numarası veya cep telefonu numarası ile ING Mobil üzerinden eşleştiren banka müşterileri, EFT para transferlerini çalışma saatleri içinde çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilecek.

Banka müşterileri, sistemin kullanıma açılacağı tarihi beklemeden, şimdiden tanımlamalarını yapabiliyor. Bunun için ING Mobil'den Hesaplar bölümüne giren banka müşterileri, Kolay Adres butonuna tıklayarak saniyeler içinde TL vadesiz hesaplarına bilgilerini tanımlayabiliyor. Banka müşterileri aynı kişisel bilgiyi sadece bir IBAN ile eşleyebilir, toplamda en fazla beş adet TL hesaplarına kolay adres tanımı gerçekleştirebilir.



Kırmızı: “Dijital bankacılık açısından önemli bir adım”

Kolay Adresleme Sistemi'nin para transferinde hızı ve kolaylığı beraberinde getireceğini söyleyen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan ülkemizde dijitalleşme hızlanıyor. Pandemi ile birlikte pek çok kişinin hayatında ilk kez mobil ve dijital kanalları kullanmaya başlamasıyla bu hız daha da arttı. Dijital bankacılığın büyük sıçrama yaptığı bir dönemde, TCMB'nin bu yenilikçi sistemi hayata geçirmesi önemli bir adım oldu. Bu yeni nesil para gönderme teknolojisiyle birlikte IBAN kopyalama, yanlış ya da eksik IBAN girme gibi zorluklar ortadan kalkacak, müşterilerimiz para transferlerini çok daha kolay bir şekilde tamamlayabilecek. Biz de bu süreçte altyapı çalışmalarımızı tamamlayarak müşterilerimizin Kolay Adres tanımlamalarını yapabilmelerini sağladık” dedi.

ING'de stratejinin temelini dijitalleşmenin oluşturduğunu ifade eden Kırmızı, şöyle devam etti, “Türkiye'nin en iyi dijital kurumu olma hedefiyle dijital kanallarımıza yatırım yapıyor, müşterilerimize son derece pratik, kolay, hızlı ve güvenli bir deneyim yaşatmaya odaklanıyoruz. Müşterilerimizin dijital bankacılığın avantajlarından yararlanmaları için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”