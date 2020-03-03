İngiliz ajan Le Mesurier'in ölüm nedeni kesinleşti!

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier (45), 11 Kasım 2019'da ofisinin bulunduğu Beyoğlu'ndaki Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta sabaha karşı ölü bulunmuştu. Eski ajan Mesurier'in ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen başsavcılık, olay yeri inceleme verileri ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda olayın yüksekten düşme nedeniyle meydana gelen ölüm olduğuna karar verdi.

Başsavcılık, olayın bir başkası tarafından gerçekleştirildiğine dair delil olmadığından, üçüncü kişilere atfı kabil kusurun bulunmadığını belirterek kovuşturmaya yer olmadığını kaydetti. Başsavcılık, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan ve o dönem hakkında yurtdışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol hükmü uygulanan eşi Emma Hedvig Christina Winber'a yönelik takipsizlik kararı verdi.