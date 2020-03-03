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İngiliz gazeteciye mülteciden ‘tokat' gibi cevap

İngiliz gazeteciye mülteciden ‘tokat' gibi cevap
İngiliz gazeteciye mülteciden ‘tokat' gibi cevap

Edirne Pazarkule Sınır Kapısı’nda haber nöbeti tutan gazetecileri provoke etmek isteyen İngiliz gazeteci Skytv muhabirine, ‘tokat’ gibi cevap mülteci gençten geldi.

İngiliz gazeteciye mülteciden ‘tokat’ gibi cevap - Tıkla İzle

İngiliz gazeteci Skytv muhabiri, "Türkiye bu insanları zorla, otobüslerle, istemedikleri halde sınır kapılarına getirdi" diyerek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç'u, provoke etmeye çalıştı. Malkoç'un açıklamasının ardından Türk gazeteciler ile tartışmaya devam Yunanlı gazeteci, iddiasını sürdürünce, Türk gazeteciler bir mülteciyi tesadüfen yoldan çevirerek, "Seni buraya zorla mı getirdiler?" diye sorunca, Afgan genç, "Hayır ben kendi paramla taksi tutarak geldim" dedi.

Koray Ustabaşı - Şener Urfa - Murat Delice - Erdal Can İçelli

 


 

 

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