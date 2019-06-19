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İngiliz gazetesinden Mursi'ye 20 dakika müdahale edilmediği iddiası

İngiliz gazetesinden Mursi'ye 20 dakika müdahale edilmediği iddiası
İngiliz gazetesinden Mursi'ye 20 dakika müdahale edilmediği iddiası

İngiliz Independent gazetesi, Mısır güvenlik güçlerinin mahkeme salonunda fenalaşan eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yere düştükten sonra 20 dakika boyunca müdahale etmediklerini iddia etti.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından, Mursi'nin ölümünde ihmal olabileceği ifade edilmişti. Bu iddiaya bir destek de İngiliz Independent gazetesinden geldi. Gazetede yer alan haberde, Mısır güvenlik güçlerinin fenalaşarak yere düşen Mursi'ye 20 dakika boyunca müdahale edilmediği ve Mursi'nin de bu ihmal sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü. Haberde Mısır'da cezaevinde bulunan Müslüman Kardeşler'in lideri İsam El Haddad'ın oğlu Abdullah El Haddad, “Mursi yere düştükten sonra kimsenin müdahale etmesine izin verilmedi” ifadelerine yer verildi. Abdullah El Haddad, “İhmal kasıtlıydı. Tutukluların çığlık atmaya başladıktan sonra gardiyanların yaptığı ilk şey aileyi mahkeme salonundan çıkarmak oldu” dedi. 

Ambulansın yarım saat kadar geç geldiğini kaydeden Abdullah, cezaevinde bulunan babası için endişelendiğini dile getirdi.  

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