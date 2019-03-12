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İngiliz İşçi Partisi Lideri Corbyn'den Brexit eleştirisi

İngiliz İşçi Partisi Lideri Corbyn'den Brexit eleştirisi
İngiliz İşçi Partisi Lideri Corbyn'den Brexit eleştirisi

İngiltere Başbakanı Theresa May ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında varılan Brexit anlaşması İngiliz Parlementosu’nda oylanacak. Oylama öncesi açıklama yapan İngiliz İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, “Avrupa Komisyonu ile dün akşam yapılan anlaşma Theresa May’in Parlemento’ya vaat ettiği değişikliklerin hiçbirini barındırmıyor” dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker dün Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirdikleri toplantıda Brexit anlaşmasının sorun çıkaran ‘tedbir maddesi' üzerinde uzlaşmaya vardı.

“Bunu tarihe borçluyuz” 

Program sonrası Brexit'in son hali üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Juncker, “Seçim açık, bu anlaşma ya da Brexit hiç gerçekleşmeyebilir. Hadi İngiltere'nin çekilişini düzgün bir şekilde sona getirelim. Bunu tarihe borçluyuz” ifadelerini kullandı.
Juncker ile yaptığı basın toplantısında konuşan May ise anlaşmanın son halinin İngilizlere 2 sene önce vaat ettiği şeyleri kapsadığını belirterek Brexit'in birçok konuda bağımsız hareket etmelerini sağlayacağına inandığını aktardı.

“Başbakan'ın müzakereleri başarısızlıkla sonuçlandı” 

Juncker ile May'in üzerinde anlaştığı Brexit'in son hali bugün İngiliz Parlamento'unda oylanacak. İngiliz İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn da sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Corbyn, “ Başbakan'ın müzakereleri başarısızlıkla sonuçlandı. Avrupa Komisyonu ile dün akşam yapılan anlaşma Theresa May'in Parlemento'ya vaad ettiği değişikliklerin hiçbirini barındırmıyor” ifadelerini kullandı.

“May zamana oynuyor” 

Corbyn, “May, önerdiği anlaşmanın yıkıcı bir çoğunlukla reddedilmesinden bu yana, Avrupa Birliği ile etkin bir şekilde başarısız müzakereler yaparak ve Parlamento'nun destekleyebileceği ortak bir zeminde oluşturulan bir anlaşmayı reddederek zamana oynuyor” dedi.  

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