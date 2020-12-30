İngiliz parlamentosu, AB ile varılan Brexit sonrası ticari anlaşmayı onayladı

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ticaret anlaşması bugün İngiltere parlamentosunda oylandı. 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek olan anlaşma, parlamentodan 73'e karşı 521 oy ile geçti. Anlaşma, 660 milyar sterlin değerinde ticari ilişkileri kapsıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, daha önce milletvekillerine anlaşmanın İngiltere'nin kendi "ulusal kaderini" kontrol altına almasına izin vereceğini söyleyerek İngiliz halkının her zaman imkansız olduğu söyleneni başardığını ifade etmişti.

Brexit karşıtı olan İngiltere İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise, "Zayıf bir anlaşmayı onaylamak, hiçbir anlaşmaya varılamamasından daha iyidir" diyerek anlaşmayı onayladığını belirtti. Starmer, "İşçi Partisi hiçbir anlaşmaya varılamamasından kaçınmak için bu anlaşmayı uygulamaya koyacak ve gelecekte güçlü bir ilişki kurabileceğimiz bir zemin oluşturacak" dedi.

Başbakan Johnson'ı anlaşma konusunda dürüst olmamakla suçlayan Starmer, anlaşmada İngiltere'nin ekonomik üretiminin yüzde 80'ini oluşturan hizmet sektörü için" büyük boşluk" olduğunu söyledi. İşçi Partisi Milletvekili Helen Hayes ise yasa tasarısı lehine oy kullanmadığını ve istifa ettiğini açıkladı.

Aylin Karadeniz

