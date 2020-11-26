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İngiliz Sam Müslüman oldu

İngiliz Sam Müslüman oldu
İngiliz Sam Müslüman oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiliz vatandaşı Sam Alexsander Mcintosh, İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu. 15 yıldır Fethiye’de yaşayan 32 yaşındaki Mcintosh, "Sami" ismini aldı.

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Fethiye'de yaşayan Mcintosh, Müslüman arkadaşlarının yaşantısını örnek alarak İslamiyet'i araştırmaya başladı. Mcintosh, bunun üzerine Fethiye Müftülüğüne başvuruda bulundu. İlçe Müftüsü Kamil Oktay nezaretinde düzenlenen ihtida töreninde, kelime-i şehadet getiren Mcintosh, Müslüman olup "Sami" ismini aldı. Fethiye Müftüsü Kamil Oktay, İngiliz gence Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti.

Mcintosh yaptığı açıklamada, Türk kültürünü öğrendiği ve bu kültürün bir parçası olduğu için çok mutluluk duyduğunu söyledi. Sadece Türkiye'de değil birçok ülkede Müslüman arkadaşlarının olduğunu dile getiren Mcintosh, “İslamiyet'teki hoşgörü ve anlayış beni çok etkiledi. Ezan sesi de çok güzel. Bana huzur veriyor. Müslüman arkadaşlarım cebinde 5 lira varsa yarısını benimle paylaştı. Müslüman olduğum için çok mutluyum” dedi.

Murat Yalçın

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