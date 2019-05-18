İngiliz sanatçının 'Ay Müzesi' Londra'da

Dünya'yı gezen, ülke ve kıtaları dolaşan Süper Ay, Londra'da her yaştan meraklısını ağırlamayı bekliyor. İngiliz sanatçı Luke Jerram'ın hayranlık uyandıran sanat eseri “Süper Ay” Londra Doğa Tarihi Müzesi'inde sergileniyor. 25 ülke dolaşan Süper Ay'a ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor. 6 metre çapındaki dev kürenin yüzeyindeki kraterler Ay'ın yüzeyiyle aynı. Sanat eserine dokunan ziyaretçiler gerçek Ay'a dokunma tecrübesini yaşayabiliyor.

Ay'ın yüksek çözünürlüklü NASA görüntüleriyle yapıldığını belirten Jerram, “Burada görebildiğiniz ayı yapabilmem için NASA binlerce fotoğraf çekti. İlk kez ayın karanlık tarafına geçerek nasıl göründüğünü görme fırsatı bulacaksınız” dedi. Jerram, Ay Müzesi'nin 1 Ocak 2020'de kapanacağını kaydetti.