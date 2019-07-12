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İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti !

İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti !
İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti !

İngiltere, İran ile yaşadığı gerilimin ardından Hürmüz Körfezi’ne NATO tatbikatından dönen “HMS Duncan” adlı destroyerini gönderdi. Karadeniz’den saat 16.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren gemi Marmara Denizi'ne doğru açıldı.

İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Tıkla İzle

İngiltere'nin İran ile gerilim yaşadığı Hürmüz Körfezi'ne yeni bir savaş gemisi göndereceği iddia edilmişti. İngiltere Hürmüz Körfezi'nde görev yapan “HMS Montrose” savaş gemisine yardımcı olmak üzere “HMS Duncan” destroyerini de bölgeye gönderdi. HMS Duncan'ın Karadeniz'de katıldığı NATO tatbikatlarındaki görevini tamamlayan destroyer saat 16.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık 1 buçuk saatte geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı. Gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot eşlik ederken, güvertesindeki mürettebat dikkat çekti.

Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker 



 

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