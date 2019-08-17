İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İngiliz sevgilisini bıçaklayıp, cezaevinden kaçan firariye polisten nefes kesen operasyon

İngiliz sevgilisini bıçaklayıp, cezaevinden kaçan firariye polisten nefes kesen operasyon
İngiliz sevgilisini bıçaklayıp, cezaevinden kaçan firariye polisten nefes kesen operasyon

İngiliz sevgilisine yaptığı romantik evlilik teklifinden 3 ay sonra kadını bıçaklayan ve daha sonra tutuklandığı cezaevinden firar eden 40 yaşındaki adam, polisin yaptığı nefes kesen planla İzmir’de yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Fatih Z. (40), iki yıl önce İngiliz sevgilisi Faiza Drid (43)'e sürpriz bir evlilik teklifi yapmıştı. Aşçı olan şahıs, iddialara göre, 3 ay sonrada sevgilisini yüzünden ve boğazından bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Yakalanan Fatih Z., adli makamlarca tutuklandı; ancak daha sonra firar etti.

İşte nefes kesen plan

İzmir'e yerleşen ve iş aramaya başlayan Fatih Z., polisinde takibindeydi. Şahsın Karabağlar ilçesinde olduğu bilgisini alan polis, 'Yücel Çağlayan' isimli bir sosyal medya hesabı da açtığını belirledi. Bunun üzerine Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önceleme Büro Amirliği ekipleri, sahte bir hesap açarak, bir kafenin sahibi olduğunu belirten bilgileri hesabına ekledi ve daha sonra aranan kişiye eleman aradıklarını belirten bir mesaj atıldı.

Her şeyden habersiz polisin yanına oturdu 

Mesaja karşılık veren Fatih Z., daha sonra görüşmeye çağrıldı. Kısa süre sonra kafeye gelen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan Fatih Z., her şeyden habersiz kafe sahibi sandığı polisin yanına oturdu.
Polis, daha sonra ise operasyonu başlattı. Tüm bu anlar ise saniye saniye kafenin güvenlik kameralarına yansıdı.


Halil Karahan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.