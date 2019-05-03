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İngiliz siyasetçi kendisine içecek atan genci yumrukladı

İngiliz siyasetçi kendisine içecek atan genci yumrukladı
İngiliz siyasetçi kendisine içecek atan genci yumrukladı

İngiliz siyasetçi Tommy Robinson, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında gittiği Warrington kasabasında, yüzüne içecek atan genci yumrukladı.

İngiliz siyasetçi kendisine içecek atan genci yumrukladı - Tıkla İzle

İngiliz Savunma Birliği (EDL) kurucusu Tommy Robinson, Avrupa Parlamentosu seçimleri için kuzeybatı İngiltere'den bağımsız milletvekilliği için yürüttüğü kampanya kapsamında dün Warrington kasabasına gitti. Kampanyasını anlattığı bir genç elindeki içeceği Robinson'un yüzüne fırlattı. Sinirlenen Robinson ise kendisine içecek atan genci yumrukladı. Robinson bir gün önce Manchester şehrinin Bury kasabasında kampanya yaparken kendisine yine içecek fırlatılmıştı.

Kameraya yansıyan görüntülerde Robinson'un elinde mikrofonla bir gençle konuştuğu, daha sonra gencin elindeki içeceği Robinson'un yüzüne fırlattığı görülüyor. Sinirlenen Robinson ise genci yumruklamaya başlıyor. Videoyu çeken kişi ise Robinason'a faşist olduğu için bu hareketi hak ettiğini söylüyor.

Asıl adı Stephen Yaxley-Lennon olan Robinson, daha sonra polis arabasında otururken görüntülendi. Bölge polisinden yapılan açıklamada, "Warrington'daki Bridge Street'te yaşanan bir olaydan sonra gerçekleştirilen saldırı iddiasının farkındayız. Koşulları araştırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.  

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