İngiliz takımı Everton'ın Vera Clinic resmi sponsoru oldu

İngiltere Premier Lig'de yer alan futbol kulübü Everton, uluslararası partner portföyüne Vera Clinic'i de dahil etti. İstanbul-Ataşehir'de bulunan ve saç ekimi alanında zirvede yer alan klinik, diş estetiği ve plastik cerrahide de önde gelen kurumlardan. Everton'ın ilk resmi saç ekimi ortağı olan Vera Clinic, kulübün dijital kanalları ile pazarlama materyallerinde görünür olacak.

"Başarılı bir ortaklık oldu"

Vera Clinic Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Sipahi, Everton ile imzaladıkları sponsorluk anlaşmasının ardından şu açıklamayı yaptı: “Everton gibi köklü ve güçlü bir ekibin resmi saç ekim ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Saç ekimi sektöründeki başarımızın sırlarından biri, takım çalışmasına önem veriyor olmamız. Aynı şekilde futboldaki başarı da takım çalışmasından gelir. Everton ile başarılı bir ortaklığa imza attık.”

"Marka bilinirliğini arttıracağız"

Everton'ın İletişim Sorumlusu Richard Kenyon da “Genişleyen portföyümüzün son küresel ortağı olan Vera Clinic'i aramızda görmekten memnuniyet duyuyoruz. Vera Clinic hızla genişleyen bir sektörde faaliyet gösteriyor. Marka bilinirliğini artırmayı ve önümüzdeki yıllarda ticari büyümelerini desteklemeyi hedefliyoruz. Vera Clinic'e Everton ile ortak olmayı seçtikleri için teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.