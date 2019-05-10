İngiliz turist organlarıyla hayat verdi

Ailesi ile Marmaris'te tatil yapan 40 yaşındaki İngiliz Kelly Barbara Devlin, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından ambulansla Özel Ahu Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne götürüldü. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Devlin, 10 gün boyunca tedavi gördü. Perşembe akşam saatlerinde Devlin'in beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların, eşi ile görüşmelerinden sonra Devlin'in eşi organların bağışlanmasına karar verdi.

Hastane yetkilileri, Sağlık Bakanlığı görevlileri ile yaptıkları görüşme sonucu iki üniversite hastanesinde talep olduğunu belirlendi. İzmir'den yola çıkan görevli ekip, gece saat:01.00 sularında Marmaris'e gelmesi planlanıyor. Organ bağışı ekibinin İngiliz kadından alacağı Karaciğer'i Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne 2 böbreği ise İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götüreceği öğrenildi.

Konuyla ilgili konuşan Özel Ahu Hastanesi Kardiyoloji Uzman Doktoru Turgay Burucu, “Hastamız 10 gün önce otelde kalp krizi geçiriyor. Yapılan akciğer canlandırması sonucu ritim sağlanıyor. 10 günden beri yoğun bakımda takip ediyoruz. Hastanın yapılan tetkiklerinde beyin ölümü gerçekleştiği anlaşıldı. Hastanın yakınlarına bilgi verildi. Organ bağışı için onay alındı. Organ donör merkezi ile iletişime geçildi. Yapılan tetkiklerde de uygun olan organları planlanarak alındı. Organlarından karaciğer ve böbrek alınacak. Karaciğer'i Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne ve 2 böbreği ise İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürülecek" dedi.

Ramazan Terkos