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İngilizler, güzel havayı fırsat bildi koronayı unuttu

İngilizler, güzel havayı fırsat bildi koronayı unuttu
İngilizler, güzel havayı fırsat bildi koronayı unuttu

Korona virüs salgınına karşı uyarılara aldırış etmeyen İngilizler, güzel havayı fırsat bilerek sokaklara ve parklara akın etti.

Çin'den dünya geneline yayılan korona virüs vaka sayısı giderek artıyor. İngiltere'de yetkililer vatandaşlara sokağa çıkmamaları uyarısı yaparken halk, uyarılara aldırış etmiyor. Son günlerde ülke genelinde etkili olan güzel havayı fırsat bile İngilizler, bugün de kendini sokaklara, bahçelere attı. Yetkililerin, sosyal mesafe çağrılarına uymayan İngilizler, yürüyüş yaptı, birlikte vakit geçirdi. Londralılar, parklara, oyun alanlarına akın ederek korona virüsüne rağmen sıcak havanın tadını çıkardı.

İlk korona virüs vakasının 29 Ocak'ta görüldüğü İngiltere'de bugüne kadar 78 bin 991 korona virüs vakası kaydedilirken, 9 bin 875 kişi hayatını kaybetti.

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