İngilizler, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğine başvurdu

Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Rusya'ya karşı savaşması için yabancılardan oluşan bir askeri birlik kuracağını duyurmuş, 52 ülkeden 20 bine yakın kişinin bu birliğe katılmak için başvurduğunu açıklamıştı. İngiltere'nin başkenti Londra'da İngilizler, Rusya'ya karşı Ukrayna ordusu saflarında savaşmak için Ukrayna Büyükelçiliğine gelerek başvuruda bulundu. Ukrayna Büyükelçiliği önüne gelen birçok farklı meslek grubundan İngiliz, başvurularıyla alakalı bilgi aldıktan sonra büyükelçilik binasından ayrıldı.

“Avrupalılar olarak bir adım atmamız gerektiğine inanıyorum”

Eskiden yakın koruma olan bir İngiliz vatandaşı, ”Bugün buraya Ukrayna askeri birliklerine katılmak için bilgi almaya geldim. Askeri bir geçmişim yok fakat ABD'de yakın koruma olarak görev yaptım. Bu özelliğimin Ukrayna ordusu için bir avantaj olabileceğini umuyorum. Bu konu hakkında aile bireylerim veya arkadaşlarıma bahsetmedim. Zaten aile ilişkileri çok iyi olan birisi değilim. Bu olayın herkesi etkilediğini düşünüyorum. İnançlı biri olarak oralarda olan olayları her gün takip ediyorum ve ciddi anlamda kötü olduğunu hissediyorum. Avrupalılar olarak bir adım atmamız gerektiğine inanıyorum. Gerek askeri anlamda gerek ise başka yollarla yardım edilebilir” dedi.

“Özellikle oradaki hastaneye yapılan saldırı benim için askeriyeye katılmamda büyük etkisi oldu”

Büyükelçilik binasına gelen 61 yaşındaki eski askeri personel olan John Deverall ise, “Bugün burada askeri birliğe katılmak için ihtimalleri öğrenmek için geldim. Askeri birliklere katılmaya geçen hafta karar verdim. Özellikle oradaki hastaneye yapılan saldırı benim için askeriyeye katılmamda büyük etkisi oldu. 18 yıllık askeri tecrübemin bu anlamda nasıl bir etki sağlayacağını merak ediyorum. İşlerimi ve bana bağlı çalışan insanların düzenini ayarlayabilirsem en kısa zaman da katılmayı istiyorum. Şu an da medikal teknoloji üzerine çalışıyorum. Bu yaşananlar ise tamamen Hümanist olmakla alakalı. Tabii ki aynı zamanda Rusya ve Ukrayna arasındaki tarihi anlaşmazlıklar da bugün bu duruma gelmesine neden oldu” ifadelerini kullandı.

“Daha çok insanın bir şeyler yapması lazım”

Sabah saatlerinde büyükelçilik önüne gelen 31 yaşındaki boya ustası Dan Hodson, daha çok insanın kadınlar ve çocuklar için mücadele vermesi gerektiğini vurgulayarak, “İlk günden itibaren çok kritik ve önemli süreç olduğunu görebiliyoruz. Hastalara, çocuklara, kadınlara ve yardıma muhtaç olan insanlara yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Buraya da bu konu ile alakalı bilgi almaya geldim. Askeri olarak eğer bir eğitim verilecekse bunu seve seve yaparım. Biliyorsunuz yangın alarmı sistemini kontrol etmek çok zor değil tabi ki biraz eğitim yardımcı oluyor. Çevrenizde iyi insanlar olduğu sürece sıkıntı olmayacak. Ailemin gideceğimden, de haberi var. Her aile bireyinin söyleyeceği gibi sadece dikkatli olmam gerektiğini söylediler“ dedi.

Ukrayna'da savaşmak isteyenlere 2 bin dolar

ABD merkezli askeri güvenlik şirketi Silent Professionals, Rusya'nın saldırılarının devam ettiği Ukrayna'da savaşmak üzere günlük 2 bin dolar karşılığı paralı asker ilanı paylaşmıştı. Yayınlanan iş ilanında, “Ukrayna'daki aileleri giderek şiddetlenen çatışmadan kurtarmaya yardımcı olmak için günlük 2 bin dolar ücret karşılığı Ukrayna'ya gitmeye istekli ve birden fazla dil bilen eski askerler aranmaktadır” ifadelerine yer verilmişti.

Yunus Dalgıç