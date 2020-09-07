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İngiltere, 7 Yunan adasından gelenlere 14 gün karantina şartı getirdi

İngiltere, 7 Yunan adasından gelenlere 14 gün karantina şartı getirdi
İngiltere, 7 Yunan adasından gelenlere 14 gün karantina şartı getirdi

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps bugün yaptığı açıklamada, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Yunanistan’da bulunan 7 adadan gelen yolculara 14 günlük karantina şartı getirdi.

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Uluslararası seyahat kısıtlamalarını haftalık olarak güncelleyen İngiltere hükümeti, Yunanistan'da bulunan 7 adadan gelen yolcuların 14 gün karantina altına alınacağını duyurdu.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps bugün yaptığı açıklamada, Covid-19 enfeksiyon oranlarına bağlı olarak ülke veya ada bazında kısıtlamalara karar verebileceği aktardı. Shapps, Yunanistan'ın Midilli, Tinos, Serifos, Mikonos, Girit, Santorini ve Zakintos adalarından Çarşamba günü yerel saatle 03.00'den itibaren İngiltere'ye gelen yolculara 14 gün karantina şartı getirildiğini duyurdu. Bakan Shapps, "Birleşik Krallık halkına maksimum koruma sağlamak amacı ile belirli adaları karantinaya ekleyip çıkaracak verilere ve kapasiteye sahibiz" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Matt Hancock ise yaptığı açıklamada, karantina sürelerini kısaltmanın yollarını aradıklarını aktardı.

Öte yandan geçen hafta Galler 6 Yunan adasından gelenleri, İskoçya ise tüm Yunanistan'dan gelen yolcuları kısıtlamalara tabi tutacağını belirtmişti.

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