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İngiltere, Assange'ın ABD'ye iadesini reddetti

İngiltere, Assange'ın ABD'ye iadesini reddetti
İngiltere, Assange'ın ABD'ye iadesini reddetti

Londra'da WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesine ilişkin görülen davada mahkeme Assange'ın ABD'ye iadesini "sağlığı ve refahına yönelik potansiyel riskler" nedeniyle reddetti.

2009 yılında ABD'nin istihbarat kaynaklarına ait olduğu belirtilen gizli belgeleri yayınlayarak ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi sızdırmalarından biri olarak casuslukla suçlanan WikiLeaks'in kurucusu Gazeteci Julian Assange'ın ABD'ye iadesine ilişkin dava bugün Londra'da görüldü. Mahkeme kararıyla, Julian Assange'ın "sağlığı ve refahına yönelik potansiyel riskler" nedeniyle ABD'ye iade edilmesi reddedildi. Londra'daki mahkeme, 49 yaşındaki Assange'ın "geleceğinden korkan ve depresif bir yapıda olduğunu" söyleyerek kendine zarar verebilme riski olduğuna hükmetti. Ayrıca iddia edilen suçların İngiltere ve Galler'de suç olamayacağı kaydedildi.
Basın özgürlüğü davası olarak bilinen WikiLeaks davasında Assange'ı desteklemek için bir grup Londra'daki mahkeme binası önünde toplandı. Assange'ın destekçileri arasında İngiltere eski işçi partisi lideri Jeremy Corby'nin kardeşi Piers Corbyn de yer aldı.

Yayınladığı belgelerle ABD'nin Irak ve Afganistan işgalleri sırasında işlediği insanlık suçlarını açığa çıkaran Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilmişti. Hakkında İsveç ve ABD'de mahkemelerinde açılan davalar nedeniyle Ekvador'a iltica eden ve Ekvador'un İngiltere'deki büyükelçiliğine sığınan Assange, 7 yıl boyunca elçilik binasındaki bir odada yaşadı. 11 Nisan 2019'da elçilikten çıkarılarak İngiltere'ye teslim edilen Assange, ABD'nin suçlamaları ve iade talebi nedeniyle Londra'daki bir cezaevinde tutuldu.

Aylin Karadeniz - Yunus Dalgıç
 

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