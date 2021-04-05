İngiltere, AstraZeneca aşısının kullanımını kısıtlayabilir

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımının kısıtlanması yönündeki öneriyi değerlendirdiği belirtildi. Channel 4'ün haberine göre, AstraZeneca aşısının gençlerde kullanımının "nadir kan pıhtılaşmasına" neden olduğu endişeleri nedeniyle ilacın gençler üzerinden kullanımının kısıtlanmasının değerlendirildiği aktarıldı. Haberde, verilerin hala belirsiz olmasına rağmen iki önemli kaynağa göre 30 yaşın altındaki gençlere farklı bir aşı önermek için argümanların olduğu belirtildi. MHRA, Channel 4'ün AstraZeneca aşısının kısıtlanmasına yönelik yaptığı habere ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

MHRA, daha önce AstraZeneca aşının güvenli olduğunu ve aşının faydalarının zararlarından daha fazla olduğunu açıklamıştı.

İngiltere'de 7 kişi hayatını kaybetmişti

MHRA tarafından 3 Nisan'da yapılan açıklamada, ülkede aşının uygulandığı 7 kişinin kan pıhtılaşması nedeni ile hayatını kaybettiği bildirilmişti. 24 Mart'a kadar aşılanan 18 milyon kişinin 30'unda pıhtılaşma görüldüğü belirtilmiş, aşının kan pıhtılaşmasına neden olup olmadığının tespit edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü aktarılmıştı.

Almanya 60 yaş altı için kullanımı durdurmuştu

Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), AstraZeneca aşısı hakkındaki tavsiyesini güncelleyerek, AstraZeneca aşısının sadece 60 yaş üzerindeki vatandaşlara uygulanması yönünde tavsiyede bulundu. Federal ve eyalet sağlık bakanlıkları, STIKO'nun tavsiyesine uyarak AstraZeneca aşısının ülke genelinde sadece 60 yaşın üzerindeki kadınlar ve erkekler için kullanılmasına karar verdi.

Hollanda aşının kullanımını tamamen durdurmuştu

Hollanda'da belediyelere bağlı Sağlık Hizmetleri Birliği, gelen raporlardaki yan etkiler ve ölümler nedeni ile AstraZeneca aşısının kullanımının tamamen durdurulduğunu açıklamıştı.

20'den fazla ülke aşıyı askıya almıştı

Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsveç'in de aralarında bulunduğu 20'den fazla ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle AstraZeneca'nın ürettiği korona virüsü aşısının kullanımını askıya almıştı.

EMA ve DSÖ aşının kullanımını tavsiye etmişti

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) AstraZeneca aşısının "güvenli ve etkili" olduğunu açıklamasının ardından birçok ülke aşıyı yeniden kullanmaya başlamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de, ülkelere aşıyı kullanmaya devam etme çağrısında bulunmuştu. DSÖ'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, "Şu ana kadar olan vakaların aşıdan mı yoksa diğer tesadüfi faktörlerden mi kaynaklandığını bilmiyoruz. Ancak bu noktada AstraZeneca aşısının faydaları risklerinden çok daha ağır basıyor ve hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir" demişti.

Aylin Karadeniz

