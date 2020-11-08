İngiltere Başbakanı Johnson: "ABD ile ortak çıkarlara sahibiz"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Biden ve yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti. Johnson tebrik mesajında, demokrasiyi desteklemek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için İngiltere'nin ABD ile birlikte çalışacağını dile getirerek, iki ülkenin "ortak küresel perspektifinin" küresel düzeni destekleyeceğini ifade etti. Johnson, "önümüzdeki haftalarda ve aylarda Başkan Biden ve ekibiyle iklim değişikliği, ticaret ve uluslararası güvenlik konuları üzerinde çalışmayı dört gözle beklediğini" açıkladı. Başbakan Johnson, “ABD ile ortak değerlerimiz ve ortak çıkarlarımız var. Bu değerleri korumak için birlikte yapmamız gereken çok fazla iş var" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise yaptığı açıklamada, ABD'nin Birleşik Krallık'tan daha güvenilir dostu olmayacağını ifade ederek, "Yeni yönetimle çalışmaktan heyecan duyuyorum. İngiltere ile ABD arasındaki ilişkilerin önümüzdeki haftalarda ve aylarda gelişeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Raab, ABD başkanlık seçimlerinde aday olan Donald Trump'ın çok mücadele ettiğini belirterek, tarihi zaferlerinden dolayı Joe Biden ve Kamala Harris'i tebrik etti.

Aylin Karadeniz

