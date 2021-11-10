İngiltere Başbakanı Johnson: 'COP26 iklim değişikliğini tek başına düzeltemez'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) ilerleyişine yönelik açıklamalarda bulundu. Johnson, COP26'nın iklim değişikliğini kendi başına "düzeltmeyeceğini" ifade etti. Johnson, "topu sahaya taşıdık" nitelendirmesiyle şu ana kadar COP26'da iklim değişikliği konusunda bir ilerleme kaydedilmekte olduğunu ifade ederek, "daha fazlasının yapılması gerektiğine" dikkat çekti. Johnson, ülkelerin iklim değişikliği konusunda daha iddialı ve daha inandırıcı planlara ihtiyacı olduğunu ve Paris Anlaşması'nda belirlenen sıcaklık artışlarının 1.5 derecede tutulması hedefine ulaşmak için çok çalışılması gerektiğini vurguladı.

Küresel emisyonun 2030'da azaltılması hedefi değinen Johnson, "Bulunduğumuz yer ile olmamız gereken yer arasındaki boşluğu kapatmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Johnson, uluslararası iklim diplomasisinin ve müzakerelerin zorlaştığını söyleyerek, "Dürüst olmak zorundayız, Glasgow'daki COP26 zirvesi bunu tek seferde düzeltmeyecek. İklim değişikliğini şu anda burada durduramayacağız. Bu imkansız ve bence herkes bu konuda gerçekçi olmalı" dedi.

Dünya liderlerine "harekete geçin" çağrısı

Johnson, dünya liderlerine seslenerek, "Dünya sizden harekete geçmenizi isterken oturamazsınız, iklim değişikliği konusunda harekete geçilmezse dünya bunu anlaşılmaz bulacaktır" dedi. Johnson, iklim değişikliği ile mücadelede ülkelerin ne yapılması gerektiğini bildiğini belirterek, "Sadece gerçekten devam etmek ve cesaretli olmaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Johnson, şimdi herkesin bir araya gelip nasıl uzlaşılabileceğini düşünmesi ve dünyanın ihtiyaçlarına cevap vermek için harekete geçmenin zamanı geldiğini aktararak, "Burada Glasgow'da, dünya, antropojenik iklim değişikliğinin sonunun başlangıcını gerçekleştirmeye her zamankinden daha yakın" diye konuştu.

Johnson, 1.5 derece hedefinin "hâlâ başarılabilir" olduğunu ifade ederek, bunun iklim değişikliği ile mücadele için gerçek bir yol haritası gerektirdiğini vurguladı.

Aylin Albayrak