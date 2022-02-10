İngiltere Başbakanı Johnson: 'İngiltere bölgeye istikrar ve güvenlik getirmek için Polonya ile omuz omuza duracak'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna ve Rusya arasındaki krizle ilgili bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Belçika'nın başkenti Brüksel'deki toplantısının hemen ardından Polonya'ya geldi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile başkent Varşova'da bir araya gelen Johnson, görüşmenin ardından Morawiecki ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında İngiltere ve Polonya'nın birlikte hareket edeceğine dikkat çeken Johnson, "Güçlü bir komşunun, komşusuna saldırabileceği bir dünyayı kabul etmeyeceğiz. Nerede doğmuş olursa olsun tüm insanların güvenli yaşamaya, kendilerini kimin yöneteceğini seçmeye ve hangi topluluklarda yer almak istediklerine karar verme hakları vardır" ifadelerini kullanarak, Batılı ülkelerin ilkelerinden ödün vermeyeceğini vurguladı.

Ukrayna-Rusya arasındaki krizde diplomatik bir çözüm bulmaya çalışmanın gerektiğini belirten Johnson, "Gerginliği azaltmak, Vladimir Putin'i gerilimi düşürmeye ve geri çekilmeye ikna etmek için şimdi birlikte çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullanarak, "İngiltere bölgeye istikrar ve güvenlik getirmek için Polonya ile omuz omuza duracak" dedi.

"Almanya, Rusya'ya Kuzey Akım 2'nin şantaj için kullanılamayacağını söylemeli"

Polonya Başbakanı Morawiecki ise yaptığı konuşmada, Almanya'yı Kuzey Akım 2 gaz boru hattı üzerindeki "Rus şantajını" engellemeye çağırarak, "Kuzey Akım 2 ile ilgili olarak, Alman müttefiklerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Önerilen boru hattının şantaj için kullanılamayacağını en kısa zamanda duyurmalısınız" dedi.

İngiltere'ye Polonya'ya asker gönderdiği ve duruma müdahale ettiği için teşekkür eden Başbakan Morawiecki, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'yu dağıtmaya çalışıyor. Ancak müttefiklerin onlara ne kadar birlikte olduğumuzu göstermeleri gerekiyor. Polonya, Rusya ile ilişkilerinde köprü kurmak istiyor. Ancak barış böyle bir ilişkinin temeli olabilir. Biz yılmayacağız ve barış için çalışacağız" dedi.

İngiltere ve Polonya'da Rusya'ya yaptırım açıklaması

Toplantı sonrası yayınlanan ortak bildiride ise, İngiltere Başbakanı Johnson'ın Polonya'ya 350 ek İngiliz askerinin gönderilmesini desteklediği ve "İngiltere-Polonya arasındaki bağlılığın sarsılmaz olduğu" kaydedildi. Bildiride, her iki liderin de Rusya ile diplomatik diyaloğu sürdürmenin ve geniş ülke koalisyonunun koordineli bir yaptırım paketine sahip olmasını sağlamanın önemi üzerinde anlaştığı belirtildi.

Aylin Albayrak

