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İngiltere Başbakanı Johnson: 'Korona virüsü tokalaşmamı engellemeyecek'

İngiltere Başbakanı Johnson: 'Korona virüsü tokalaşmamı engellemeyecek'
İngiltere Başbakanı Johnson: 'Korona virüsü tokalaşmamı engellemeyecek'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dünyaya yayılan korona virüsünün insanlarla tokalaşmasını engellemeyeceğini söyledi.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsüne karşı ülkeler yüksek düzeyli önlemler alırken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan ilginç bir açıklama geldi. Johnson, bugün İngiltere'de korona virüsüne karşı alınan önlemlere ilişkin yaptığı açıklamada, virüsün insanlarla selamlaşırken tokalaşmasına engel olmayacağını söyledi. Johnson ayrıca, korona hastalarının tedavi edildiği hastaneye yaptığı ziyaret sırasında da herkesle el sıkıştığını söyledi. İnsanların kendi kararlarını vermekte özgür olduğunu ifade eden Johnson, bilimsel tavsiyelere de dikkat ettiğini aktardı.

Fransa yönetimi geçtiğimizhafta halka virüsün yayılmasını önlemek amacıyla tokalaşmaması tavsiye edilirken, benzer bir çağrı da İsviçre de yapılmış insanlara birbirlerini yanaklarından öpmemeleri gerektiği ifade edilmişti.

Alman Bakan Merkel'le tokalaşmadı

Almanya'da Dün Başbakanlık'ta düzenlenen uyum zirvesinde Başbakan Angela Merkel, İçişleri Bakanı Seehofer'e tokalaşmak için elini uzatmış ancak Seehofer tokalaşmayı reddetmemişti. Merkel ise Seehofer'i gülümseyerek anlayışla karşılamıştı.

Korona salgınında dünya genelinde toplamda 3 bin 130 kişi hayatını kaybetti. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede korona virüsü vakalarının sayısının 51'e yükseldiğini söyledi. Hastaların tedavileri devam ederken 8 kişi ise taburcu edildi.

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