İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İngiltere Başbakanı Johnson parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti

İngiltere Başbakanı Johnson parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti
İngiltere Başbakanı Johnson parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti

İngiliz Muhafazakar Parti üyesi Philip Lee'nin Brexit politikaları sebebi ile partisinden ayrılarak Demokrat Parti'ye geçmesi ile Başbakan Boris Johnson parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti.

Parlamento önünde Brexit protestosu - Tıkla İzle

Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden çıkış tarihi olan 31 Ekim tarihi yaklaşırken hem Londra sokaklarındaki hem de İngiltere parlamentosundaki tansiyon giderek artıyor. Hem halk arasında hem de siyasiler arasındaki gerginlik devam ederken İngiliz Muhafazakar Parti üyesi Philip Lee'nin Brexit politikaları sebebi ile partisinden ayrılarak Demokrat Parti'ye geçtiğini duyurdu. Brexit krizi giderek derinleşirken Lee'nin son hamlesi ile birlikte Başbakan Boris Johnson parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti. Yaşanan bu son gelişme parlamentoda erken seçime gidilmesi yönünde bir oylamaya gidileceği ihtimalini güçlendirdi.

Parlamento önünde Brexit protestosu 

Parlamento da gerçekleştirilen oturum esnasında, Parlamento binası önünde buluşan yüzlerce İngiliz vatandaşı da Johnson ve ekibini istifaya çağırdı.  

Yunus Dalgıç

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.