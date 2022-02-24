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İngiltere Başbakanı Johnson: 'Rus ekonomisini sekteye uğratacağız'

İngiltere Başbakanı Johnson: 'Rus ekonomisini sekteye uğratacağız'
İngiltere Başbakanı Johnson: 'Rus ekonomisini sekteye uğratacağız'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonu sonrası yaptığı açıklamada, "Müttefiklerimizle beraber Rus ekonomisini sekteye uğratacağız” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonunun ardından acil durum komitesi ile toplantı gerçekleştirdi. Johnson, toplantının ardından ulusa seslendi. İngiliz Başbakan, "Uyarılar trajik bir şekilde doğru çıktı. Putin, Avrupa'da bir savaş başlattı" dedi.

Johnson, "Ukrayna uzak bir ülke veya hakkında çok az şey bildiğimiz bir ülke değil, bu ülkede Ukraynalı dostlarımız var. Ukrayna, on yıllardır özgürlük ve demokrasi içinde yaşayan bir ülkedir ve kendi kaderlerini tayin etme haklarına sahipler. Bu özgürlüğün yok olmasına izin veremeyiz, başka tarafa bakamayız" dedi.

Johnson, yaptığı açıklamada "Rus diktatörün Ukrayna'ya boyun eğdireceğine inanmıyorum" ifadelerini kullanarak, "Bu yalnızca Ukrayna'ya değil, Avrupa'da ve dünyadaki demokrasiye bir saldırıdır. Ukrayna'nın bağımsızlığı için müttefiklerle birlikte çalışacağız" dedi.

İngiliz Başbakan, "Ukraynalılara söylüyorum, yanınızdayız, sizler ve aileniz için dua ediyoruz ve yanınızda olacağız" diyerek İngiltere'nin Ukrayna'ya olan desteğini yineledi.

"Yaptırımlar Rus ekonomisini sekteye uğratacak"

Johnson, "İngiltere, Avrupa'da Ukrayna'ya savunma silahlarını gönderen ilk ülke oldu. Ve daha fazlasını yapacağız. Bugün müttefiklerimizle birlikte, Rus ekonomisini aksatmak için tasarlanmış büyük bir ekonomik yaptırım paketi üzerinde anlaşacağız" dedi.

Johnson ayrıca, "Batılı ülkeler olarak Rus petrol ve gazına olan bağımlılığı sona erdirmeliyiz. Misyonumuz açık, diplomatik, siyasi, ekonomik ve askeri olarak, Vladimir Putin'in bu barbarca girişimini başarısızlıkla sonuçlandıracağız" dedi.

Avam Kamarası'nda Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları detaylandıracak.

Aylin Albayrak
 

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