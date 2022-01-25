İngiltere Başbakanı Johnson: "Ukrayna işgal edilirse yeni bir Çeçenistan olabilir"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya-Ukrayna arasında devam eden gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki iddiaları "felaket" olarak nitelendiren Johnson, Ukrayna'nın Rusya için yeni bir Çeçenistan haline gelebileceği konusunda ise uyardı.

Johnson, "Kremlin ve Rusya'ya bunun kötü bir adım olacağını açıkça belirtmeliyiz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin kanlı bir iş olacağını ve bu durumun yeni bir Çeçenistan vakası meydana getireceğini anlamaları çok önemli" dedi.

Rusya, NATO'nun sınırları yakınındaki askeri faaliyetlerine yönelik suçlamaları reddederek, Rus askerlerinin kendi toprakları içinde hareket ettirme hakkını sahip olduğunu açıkladı.

İngiltere, Rusya tehdidine karşı ülkede bulunan büyükelçilik personelleri ve aile üyelerinin tahliyesini başlatmıştı.