İngiltere Başbakanı Johnson'a ara seçimlerde darbe

İngiltere'de Başbakanı Boris Johnson'ın partisi Muhafazakar Parti, 2 milletvekilinin istifa etmesi nedeniyle iki bölgede yapılan ara seçimde ağır yenilgi aldı. Batı Yorkshire'a bağlı Wakefield bölgesindeki seçimi İşçi Partisi kazanırken, Devon bölgesine bağlı Tiverton and Honiton'da ise zafer, Liberal Demokrat Partisinin oldu.

İşçi Partisinin adayı Simon Lightwood, 13 bin 166 oy alarak 2019 genel seçimlerinde Muhafazakar Partiye kaptırdığı Wakefield'ı ara seçimlerde yeniden kazanmış oldu. İşçi Partisine yenilen Muhafazakar Parti milletvekili Nadeem Ahmet ise 8 bin 241 oy alabildi. Seçim sonucuyla birlikte İşçi Partisinin Avam Kamarasındaki koltuk sayısı 200'e yükseldi.

"İnsanların yalanlardan bıktığını ve değişim istediklerini düşünüyorum"

Wakefield'de sonucun açıklanmasının ardından İşçi Partisi milletvekili Lightwood, "Wakefield halkı, İngiliz halkı adına konuştu. İnsanların Başbakan'dan (Boris Johnson) duyduğumuz yalanlardan ve aldatmacalardan kesinlikle bıktıklarını ve değişim istediklerini düşünüyorum. Bu seçim bunun kanıtı oldu" dedi. İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer ise Wakefield'daki sonucunun halkın hükümete "güvensizliğini" gösterdiğini söyledi.

"Net bir şekilde Boris Johnson gitmeli dediler"

Devon bölgesine bağlı Tiverton and Honiton'da ise Liberal Demokrat Partisi milletvekili Richard Foord 22 bin 537 oyu hanesine yazdırarak 16 bin 393 oy toplayan Muhafazakar Partiyi yenilgiye uğrattı. Foord, seçimin İngiliz siyasetinde "şok etkisi oluşturduğunu" ifade etti. Liberal Demokrat Partisi lideri Ed Davey, bu durumun partisi için "büyük bir zafer" olduğunu belirterek, "Tiverton and Honiton halkı İngiliz halkı için konuştu ve bence net bir şekilde Boris Johnson gitmeli dediler" şeklinde konuştu. Seçimde ipi göğüsleyen Liberal Demokrat Partinin Avam Kamarasındaki milletvekili sayısı ise 14'e ulaştı.

Muhafazakar Parti Başkanı Dowden istifa etti

Ara seçimin ardından Muhafazakar Parti Genel Başkanı Oliver Dowden da görevinden istifa ettiğini açıkladı. Dowden'ın istifası, "Başbakan Johnson'a başka bir darbe" olarak yorumlandı. Dowden, Johnson'a gönderdiği istifa mektubunda, "Destekçilerimiz son olaylardan dolayı sıkıntılı ve hayal kırıklığına uğradı. Biri sorumluluk almalı ve bu şartlar altında görevde kalmamın doğru olmayacağına karar verdim" ifadelerini kullandı. Johnson ise hizmeti için Dowden'a teşekkür ederek "hayal kırıklığını" anladığını ve hükümetin ülkeyi birleştirmek için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Johnson, "Yapmamız gereken daha çok şey olduğunu kabul etmeliyiz ve kesinlikle yapacağız. İnsanların endişelerini gidermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Muhafazakar Parti'de cinsel istismar skandalı

İngiltere'de dünkü ara seçim, Wakefield'da Muhafazakar Parti Milletvekili olan İmran Ahmad Khan'ın istifasının ardından yapıldı. Khan, 2008 yılında 15 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu için istifa etmiş ve Mayıs ayında cezaevine gönderilmişti. Khan'ın 2019'daki genel seçimlerde milletvekili seçilmesinden önce Wakefield seçim bölgesi, 1930'ların başından beri İşçi Partisi'nin elindeydi.

Johnson için güven oylaması yapılmıştı

Yapılan ara seçim Muhafazakar Parti ve özellikle Başbakan Boris Johnson için büyük bir yenilgi olarak görülüyor. Johnson'ın 2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 kısıtlamaları sırasında kuralları ihlal ettiğinin ortaya çıkması üzerine hem partisi tarafından hem de muhalefet tarafından istifası istenmişti. Johnson için geçtiğimiz ay partisi tarafından yapılan güven oylamasında 359 milletvekilinden 211'i Johnson'ın görevine davam etmesi yönünde, 148'i ise partiyi bırakması yönünde oy kullanmıştı.

Aylin Albayrak

