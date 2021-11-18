İngiltere Başbakanı Johnson'a, Avam Kamarası Başkanı Hoyle'den 'otur' emri

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün katıldığı İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki toplantıda gerilimin yükselmesi üzerine Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle tarafından "otur" emri aldı. Avam Kamarası'ndaki toplantının gündeminde olan milletvekillerinin çalışma standartlarına yönelik anlaşmazlığa düşen İngiltere Başbakanı Johnson ve Muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Keir Starmer toplantı süresince birbirini suçladı. Johnson, Avam Kamarası tartışmalarına aykırı bir şekilde, Starmer'ı görevini kötüye kullandığını ileri sürdü. Tartışma kurallarını çiğnemekle suçlanan Johnson, defalarca Hoyle'dan yanlış suçlamalarını çekmesi için uyarı aldı. Johnson, Starmer'ı hukuk firması Mishcon de Reya ile olan bağlantıları hakkında sorguya çekmesi üzerine Hoyle, Johnson'ın konuşmasını tamamlanmasına izin vermeyerek sözünü kesti.

Avam Kamarası Başkanı Hoyle, "Bu konuda anlaşmazlığa düşmek istemiyorum, bunu çok net bir şekilde ifade ettim. Bunlar Başkanın soruları, muhalefet sizin sorularınızı yanıtlamak zorunda değil. Meclise saygısızlık etmeyi bırakın" ifadelerini kullandı. Johnson'ın suçlamalarını geri çekmesini isteyen Hoyle gerilimin yükseldiği sırada Johnson'a seslenerek, "Başbakan, oturun. Bana meydan okuyamazsın. Bu ülkenin Başbakanı olabilirsin ama bu Meclisten ben sorumluyum" dedi.

Tartışmalar sırasında söz alan Muhalefet Lideri Starmer ise, Johnson'ı "korkak" olarak nitelendirmesinin üzerine Hoyle'dan uyarı aldı. Başkan, "Korkak, bu Meclis'te kullanılan bir şey değil. Muhalefet liderinin bunu geri çekeceğinden eminim" dedi. Daha sonra Starmer suçlayıcı ifadesini geri çekti. Hoyle, "Dürüst olacağım, Bunun bugün bu Meclis'e bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Bence bu halka bu Meclisin geçen haftadan ders almadığını gösteriyor. Bu Meclis'e saygı gösterilmesine ihtiyacımız var ama bu önce bireylerin birbirlerine saygı duymasıyla başlıyor" dedi.

Öte yandan Başbakan Johnson, toplantıların gündeminde olan milletvekillerinin ikinci bir işte çalışmasına yönelik tartışmalar nedeniyle Starmer'dan milletvekili iken hangi müşteriler için çalıştığını açıklamasını istemişti.

Aylin Albayrak