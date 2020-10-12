İngiltere Başbakanı Johnson'dan önlem açıklaması

Korona virüs salgını nedeniyle birçok Avrupa ülkesi gibi kısıtlamaları yeniden sıkılaştıran İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, bugün yeni kısıtlamaların kademeli olarak uygulanacağını duyurdu. Johnson, Ekonomi Bakanı Rishi Sunak ve İngiltere'nin Baş Tıbbi görevlisi Profesör Chris Whitty ile yeni kısıtlamalar hakkında bilgi vermek için basın toplantısı düzenledi. Covid-19 vaka sayılarında meydana gelen artış nedeniyle İngiltere'de uygulanacak üç aşamalı kısıtlamaları açıklayan Johnson, basın toplantısında bu aşamaların orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere üç alarm seviyesinden oluştuğunu hatırlattı. Kuralların standartlaştırılması ve bazı bölgelerde sertleştirilmesi gerektiğini belirten Başbakan Johnson, çok yüksek seviyedeki bölgelerin durumlarının her 4 haftada bir gözden geçirileceğine ve hiçbir yerin süresiz olarak kapatılmayacağına dair söz verdi.

İngiliz Başbakan, korona virüsün yaşlılar ve savunmasızlar arasında yeniden yayılmaya başladığına ve ölümlerin arttığına dikkat çekerek, "Bu rakamlar, bir yolcu jetindeki ön panel uyarıları gibi bize yanıp sönüyor, bu yüzden şimdi harekete geçmeliyiz" ifadelerini kullandı. Johnson, “Korona virüsle mücadelede yeni ve önemli bir aşamaya giriyoruz" dedi.

Başbakan Johnson, korona virüsle mücadelede yeni kademeli kısıtlamalar konusunda yerel liderler ile çalışılacağını ifade ederek, “İngiliz halkının bu virüsü yenme kararlılığına sahip olduğuna şimdiye kadar ikna oldum ve birlikte bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.

İngiltere hükümetinin kademeli yeni yerel kısıtlamalarla ilgili planlarını açıklayan Ekonomi Bakanı Sunak ise, "İnsanların hayal kırıklığına uğradığını biliyorum" ifadelerini kullandı. Sunak, hükümetin işleri ve işletmeleri korumak için "kapsamlı bir plan" hazırladığını aktardı. Mevcut maaş desteği programının Ekim ayı boyunca devam edeceğini belirten Sunak, işletmeleri yasal olarak kapanmaya zorlandığı için bir hafta veya daha uzun süre çalışamayan kişilere Kasım ayından itibaren maaşlarının üçte ikisinin ödeneceğini açıkladı. Kısıtlamalardan etkilenen firmalara ve çalışanlara 1,3 milyar sterlin büyüklüğünde yardımlar sağlanacağını aktaran Bakan Sunak, kademe 3 olarak belirtilen çok yüksek kısıtlamaların uygulanacağı bölgelerdeki işletmelerin yarım milyar sterline varan yardımlar alacağını duyurdu.

İngiltere'nin korona virüs grafikleri üzerinden kuzey bölgelerde görülen vaka sayılarına dikkat çeken Prof. Chris Whitty ise, Covid-19'un "ülke çapında yayıldığına dair net kanıtlar" olduğunu aktardı. Whitty, daha sert kısıtlamaların uygulandığı yerlere yoğun bir şekilde odaklanılacağını belirtti. Whitty, İngiltere'nin kuzeyinde görülen vakalardaki artışın aksine güney bölgeleri için "sahte bir güvenlik duygusuna kapılmamaları" konusunda uyarıda bulundu. İngiltere halkının fedakarlık yaptığını vurgulayan Whitty, "Eğer fedakarlıklar yapılmasaydı grafiklerde gördüğümüz oranlar önemli ölçüde daha yüksek olurdu" dedi.

Aylin Karadeniz