İngiltere Başbakanı Sunak, Mısır'daki COP27 İklim Zirvesi'ne katılacak

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 27. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na katılacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sunak, "İklim değişikliği konusunda önlem alınmadan uzun vadeli refah olmaz. Yenilenebilir kaynaklara yatırım yapmadan enerji güvenliği olmaz. Glasgow'un güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme mirasını yerine getirmek için COP27'ye katılacağım" dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, geçtiğimiz hafta sonbahar bütçesi hazırlamak ve acil ülke içi işlerini çözmek için Cop27'ye katılmayacağını açıklamıştı. Sunak'ın 27. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na katılmama kararı özellikle muhalefet tarafından eleştirilmiş, karar muhalefet partisi ve çevre grupları tarafından Sunak'ın iklim krizini ciddiye almadığı şeklinde yorumlanmıştı.

COP27, 6-18 Kasım tarihleri arasında Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde gerçekleşecek. Birleşmiş Milletler'in (BM) yıllık iklim zirveleri, dünya liderlerini, iklim örgütlerini ve aktivistleri küresel ısınmanın önüne geçilecek adımları konuşmak üzere bir araya getiriyor.

Gülden Aydın



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