İngiltere Başbakanı Truss: 'Hatalarım için özür dilerim, ancak istifa etmeyeceğim'

İngiltere Başbakanı Liz Truss, geçtiğimiz ay açıklanan vergi paketi ve sonrasında eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in görevden alınmasıyla yaşanan ekonomik ve siyasi krizin ardından İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. Truss, istifa çağrıları yükselirken "Sorumluluk alarak yapılan hatalar için özür diliyorum. Ancak bu ülkeye hizmet etmek üzere seçilmiş olduğum için istifa etmeyeceğim" dedi. Amacının enerji faturaları ve yüksek vergileri düşürerek insanlara yardımcı olmaya çalıştığını belirten Truss "Çok acele ettik ve çok ileri gittik" ifadelerini kullandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.