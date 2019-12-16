İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İngiltere, Brexit anlaşmasını Cuma günü oylayacak

İngiltere, Brexit anlaşmasını Cuma günü oylayacak
İngiltere, Brexit anlaşmasını Cuma günü oylayacak

Geçtiğimiz hafta genel seçimlerin yapıldığı İngiltere’de hükümet, Brexit anlaşmasını Cuma günü parlamentoya götürüyor.

Halkın genel seçimler için Perşembe günü sandık başına gittiği İngiltere'de yeni parlamento ilk kez toplanacak. Kraliçe II. Elizabeth'in Perşembe günü parlamentoda yeni hükümetin programını açıklaması beklenirken, genel seçimlerde tek başına çoğunluğu elde eden Muhafazakar Parti hükümetinin ilk yasa tasarısı olan Brexit anlaşması ise Cuma günü oylanacak.

Başbakanlık sözcüsü, hükümetin süreci yılbaşı tatilinden önce başlatmak istediğini ifade ederek, sürecin ‘anayasal yollardan' yürütüleceğini ifade etti.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında hazırlanan ve Başbakan Boris Johnson tarafından revize edilen anlaşmanın 31 Ocak'tan önce tamamlanması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.