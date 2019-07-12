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İngiltere, Brexit sonrası karbon vergisi toplayacak

İngiltere, Brexit sonrası karbon vergisi toplayacak
İngiltere, Brexit sonrası karbon vergisi toplayacak

İngiltere, Brexit Anlaşması'nın olumsuz bir şekilde tamamlanması sonucu Kasım ayında fabrikalardan ve enerji santrallerinden karbondioksit vergisi almaya başlayacak.

Avrupa Birliğinden (AB) ayrılması nedeniyle Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi'nden (ETS) de çıkacak olan İngiltere, eğer AB ile bir mutabakata varamazsa karbondioksit vergisi toplayacak. Avrupa'da en çok sera gazı salan ikinci ülke konumundaki İngiltere, ETS'nin en büyük müşterisi konumunda. İşletme, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığı, ETS'den anlaşma olmaması senaryosuna hazır olunması için fabrika ve enerji santrallerine uyarı gönderdi.

Eğer İngiltere AB'den bir anlaşmayla ayrılırsa daha önceden ETS ile yapılan emisyon anlaşması 2020'nin sonuna kadar yürürlükte kalabilecek.  

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