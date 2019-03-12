İngiltere de ‘Boeing 737 MAX 8' uçuşlarını durdurdu

Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi, Etiyopya'da 157 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasından sonra Boeing 737 MAX 8 tipi uçak ile yapılan uçuşların durdurulduğunu duyurdu. Kurum sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Etiyopya'da meydana gelen kazanın sebebine dair net bir bilginin olmamasından dolayı, tedbir amacıyla bu tip uçaklarla yapılacak tüm ticari uçuşların durdurulduğu aktarıldı. Yapılan açıklamada konuya ilişkin küresel yasa koyucular ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı iletişim halinde olunduğu belirtildi.