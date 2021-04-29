İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: 'Kıbrıs toplantıları sonucunda ortak zemin henüz yok'

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde 27 Nisan'da başlayan ve bugün sona eren gayriresmi 5+BM Kıbrıs toplantısı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Raab, “Bu haftaki gayriresmi Kıbrıs çözüm toplantıları sona erdi. Resmi müzakerelerin başlamasını sağlayacak ortak zemin henüz yok, ancak tüm tarafların yakın zamanda tekrardan bir araya gelme taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşik Krallık, adil ve kalıcı bir çözüm bulunması çabalarında tüm taraflarla birlikte çalışmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.