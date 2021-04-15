İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rus Büyükelçisi Andrei Kelin'i Bakanlığa çağırdı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin Rusya'nın siber saldırılar, Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak ve demokratik süreçlere müdahale etmek gibi kötü faaliyetlerinden duyduğu endişe nedeniyle Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin'i Bakanlığa çağırıldığı aktarıldı. Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık hükümetinin Rusya'nın kötü huylu davranışları konusunda derin endişe duyduğunu ifade etti.

İngiltere Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bürosu Müsteşarı Philip Barton yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Rusya'nın son faaliyetlerine karşı açıklanan eylemlere İngiltere'nin de desteklediğini belirtti. Barton, Ukrayna sınırı yakınlarında Rus askeri yığınağında ve Rusya'nın yasadışı olarak Kırım'ı ilhak etmesinden endişe duyduğunu ifade etti. Barton, "Bu faaliyetler tehdit edici ve istikrarsızlaştırıcıdır. Rusya'nın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda provokasyonlarını durdurması ve gerginliği azaltması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Barton ayrıca, Rusya İstihbarat Servislerinin SolarWinds siber saldırılarının arkasında olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bürosu, İngiltere'nin Rus İstihbarat Servisleri tarafından yapılan kötü operasyonlara karşı koymak için müttefikleri ile birlikte çalışmaya devam edileceğini bildirdi.

Aylin Karadeniz

