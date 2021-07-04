İngiltere EURO 2020'de yarı finalde

İtalya'da karşı karşıya gelen İngiltere ve Ukrayna karşılaşmasında galip taraf İngiltere oldu. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan İngiltere, ikinci yarıda bulduğu 3 golle maçı 4-0 açık ara farkla önde bitirerek yarı finale çıkan taraf oldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dev ekrandan maçı izleyen büyük kalabalık, dördüncü golden sonra meydandan hüsranla ve hayal kırıklığıyla yavaş yavaş ayrılmaya başladı.

İlk kez yarı finale çıktıkları Avrupa Futbol Şampiyonası'na İngiltere karşısında aldıkları mağlubiyetle turnuvaya veda ettiler.

Yarı finale yükselen İngiltere, bu turda Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 7 Temmuz Çarşamba günü Wembley'de oynanacak.

Bekir Keskin

