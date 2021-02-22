İngiltere hava sahasını Boeing 777 tipi yolcu uçaklarına geçici olarak kapattı

ABD'de 231 yolcu ve 10 mürettebatı bulunan United Airlines'a ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağının sağ motorunun kalkıştan kısa bir süre sonra alev almasının ardından Boeing, havayolu firmalarından aynı tip motora sahip 777 model uçakların gerekli incelemeler yapılana kadar operasyonlarının durdurulmasını talep etmişti. Boeing'in talebinin ardından İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık hava sahasının Pratt & Whitney serisi motor kullanan Boeing 777 tipi yolcu uçaklarına geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise, Boeing 777 uçağındaki Pratt & Whitney 4000-112 motor arızası olayının ardından bu konfigürasyonun İngiltere hava sahasında kullanımının askıya alındığı duyuruldu. Otorite ayrıca, bu konfigürasyonun herhangi bir Birleşik Krallık havayolu tarafından kullanılmadığını belirtti.

ABD, Japonya ve Güney Kore merkezli havayolları da Pratt & Whitney serisi motor kullanan Boeing 777 tipi yolcu uçaklarını yere indirme kararı almıştı.

Boeing'e göre dünya çapında bu motora sahip 59 uçak hangarda bekletilirken, 69 uçak operasyonlarını sürdürüyor.