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İngiltere, Hırvatistan ve Avusturya'yı güvenli ülkeler listesinden çıkardı

İngiltere, Hırvatistan ve Avusturya'yı güvenli ülkeler listesinden çıkardı
İngiltere, Hırvatistan ve Avusturya'yı güvenli ülkeler listesinden çıkardı

İngiltere, korona virüs salgını nedeni ile oluşturduğu güvenli ülkeler listesinden Hırvatistan ve Avusturya’yı çıkarırken, Portekiz’i listeye ekledi.

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, İngiltere güvenli ülke listesini yeniden güncelledi. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Veriler gösteriyor ki seyahat koridorumuzda enfeksiyon oranını düşürmek için Hırvatistan, Avusturya ile Trinidad ve Tobago'yu listeden çıkarmamız gerekiyor.

Eğer bu ülkelerden İngiltere'ye Cumartesi günü sabah 04:00'den itibaren giriş yaparsanız kendinizi 14 günlük karantinaya almanız gerekecek” ifadelerini kullandı. Shapps, ayrıca “Veriler gösteriyor ki Portekiz'i seyahat koridorumuza ekleyebiliriz. Ancak unutmayın ki her şey çok hızlı değişebilir. Sadece beklenmedik şekilde 14 günlük karantinaya girmeye hazırsanız seyahat edin” dedi.

Öte yandan İngiltere, 100 bin kişide 20'den fazla Covid-19 vakasının görüldüğü ülkelerin listeden çıkarılacağını duyurmuştu. İngiltere, geçtiğimiz haftalarda İspanya ve Fransa'yı listeden çıkardığını duyurmuştu.

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