İngiltere hükümeti bugün anlaşmasız Brexit'i görüşecek

May'in kabine üyelerinin, 2 milyar poundluk ihtiyat tahsisinden İçişleri Bakanlığı ve Çevre, Gıda ve Kırsal Faaliyetler Bakanlığına para aktararak AB'den anlaşmasız ayrılma konusunda anlaşmaya varmasının beklendiği kaydedildi.

Hükümetten bir kaynağın, bugün yapılacak olan bakanlar toplantısına anlaşmasız ayrılma konusunda hazırlıkları durdurmak, aynı seviyede sürdürmek veya hazırlıklara başlamak şeklinde üç seçenek sunulacağını söyledi. Bazı bakanların anlaşmasız ayrılma konusunda daha kararlı bir tavır göstermenin zamanının olduğuna inandığı belirtildi.

Hükümetin Çevre Sekreteri Michael Gove'un anlaşmasız Brexit'te ortaya çıkacak acil durumlar için en büyük kaynağı ayırmayı düşünenlerin arasında bulunduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı ve Uluslararası Ticaret Bakanlığının anlaşmasız Brexit ihtimaline karşı en önemli bütçe çalışması yapan bakanlıklar arasında olduğu ifade edildi.

Anlaşmasız ayrılma konusunun görüşüleceği bakanlar kurulu toplantısının, May'in partisinin isyankar milletvekillerini, 14 Ocak'da yapılacak oylamadan önce kendi Brexit Anlaşması'na alternatif anlaşmaların daha kötü olduğu konusunda ilk ikna adımı olduğu kaydedildi.