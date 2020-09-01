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İngiltere hükümeti maaş desteğinde kesintiye gitti

İngiltere hükümeti maaş desteğinde kesintiye gitti
İngiltere hükümeti maaş desteğinde kesintiye gitti

İngiltere hükümeti yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında işe gidemeyenlerin maaşına yönelik verilen desteğin yüzde 70'e düşürüldüğünü duyurdu.

İngiltere hükümeti yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında alınan önlemler kapsamında işe gidemeyecek olan çalışanlara maaş desteği verileceğini belirtmişti. Bu kapsamda yüzde 80 oranında verilen desteğin ilk ödemesi Mayıs ayında, yüzde 75 oranında verilen ikinci ödeme ise Ağustos ayı içinde yapılmıştı. Hükümetten yapılan son açıklamada ödenen maaşların yüzde 70'inin devlet tarafından karşılanacağı, yüzde 10'luk kısmın ise işverenler tarafından ödeneceği duyuruldu.

Açıklamada yapılan ödemelerin üst limitinin 2.500 sterlinden 2.187.50 sterline çekileceği belirtildi.
Aynı zamanda İngiliz hükümeti, Ekim ayında ise ücretli izin ödemelerindeki devlet payını yüzde 60'ına çekerek üst limiti 1.875 sterline indirmeyi planlıyor.

Yunus Dalgıç
 

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