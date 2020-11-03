İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İngiltere Hükümetinden Liverpool halkına Covid-19 testi uygulaması

İngiltere Hükümetinden Liverpool halkına Covid-19 testi uygulaması
İngiltere Hükümetinden Liverpool halkına Covid-19 testi uygulaması

İngiltere, korona virüsün (Covid-19) yayılmasını yavaşlatmak için Liverpool halkının tamamına Covid-19 testi yapmayı planlıyor.

İngiltere, Covid-19 ile mücadele sürecinde yeni önlemler almaya devam ediyor. İngiltere, 500 bine yakın nüfusa sahip şehri Liverpool'da Covid-19'un yayılma hızını yavaşlatmak için tüm şehir genelini kapsayan test uygulaması planlıyor. Yapılacak testler şehirde ikamet eden halkın yanı sıra, şehirde çalışanları da kapsıyor.

Yapılması planlanan testlerde, aralarında sonuçların 1 saatten kısa sürede çıkmasını sağlayacak bir takım yeni metotlar içeren teknolojiler kullanılacak. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uygulanması planlanan gelişmiş Covid-19 testlerinin, semptom göstermeyen pozitif hastaların bulunmasına yardımcı olacağını belirterek, bu sayede hastaların evlerinde kendilerini karantinaya alarak hastalığın yayılmasını engelleyeceğini bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.